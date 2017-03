Ricky Martin confiesa que John Travolta fue su amor platónico

Nueva York, Estados Unidos.- Ricky Martin señaló, durante el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, que John Travolta fue uno de sus amores platónicos al ver hasta en ocho ocasiones la cinta de Fiebre de Sábado por la Noche ('Saturday Night Fever', 1977).

El cantante boricua reiteró la atracción que tuvo por el actor en una entrevista hecha por Andy Cohen. Así, la respuesta salió al preguntarle por su primer amor, entonces dijo: "Me estás haciendo viajar en el tiempo, hasta Fiebre de Sábado por la Noche, con John Travolta", porque "recuerdo esa escena en la que se levanta, en ropa interior negra, se sienta y comienza a acomodarse todo. ¡Vi esa película como ocho veces y no sabía por qué!".

Y aunque Ricky Martin conoció a John Travolta tiempo después. Este nunca le contó sobre lo que pensó en algún momento.

En tanto, el cantante de 'Vuelve' ya anunció que para junio se casará con Jwan Yosef, quien es su actual pareja, en una celebración que durará alrededor de tres días, según sus declaraciones para Andy Cohen en un programa de radio durantes las últimas semanas.