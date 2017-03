Disney rodará próxima entrega de 'Star Wars' en España

Puerto del Rosario, España.- Disney rodará la próxima entrega de 'Star Wars' en el sur de la isla de Fuerteventura, en España.



Luego de obtener los permisos necesarios para realizar el filme, la cinta tendrá paisajes desérticos y arenosos.



La isla de Fuerteventura ha sido escenario de superproducciones como 'In the heart of the sea' o 'Jason Blue'.



La nueva película de la saga se centrará en la juventud de uno de los personajes centrales, Han Solo, que era intepretado por Harrison Ford en la trilogía original.