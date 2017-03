Horóscopos de domingo 5 de marzo de 2017

ARIES



Recibes consejos de quien menos lo esperas y lo que te dirán es de manera honesta y sincera tómalo en cuenta, ya que de verdad te ayuda a entender un proceso que no deseas aceptar. El amor puede jugarte alguna broma en estos días, así que de la gente que conozcas mejor vete lento, así evitas el equivocarte y lo haces a tiempo. Con la pareja, muchas veces nos quejamos de la situación que vivimos, pero en realidad no hacemos nada para que se componga, haz tu parte.



TAURO



Un aspecto positivo en tu zona de la trasmutación y cambios, te brinda la motivación para realizar ajustes importantes en tu vida, como por ejemplo en tu manera de ser, ya que eres rutinario y pragmático; si optas por ser diferente, y aceptas que mereces vivir algo nuevo, la vida no parara de sorprenderte. Gracias al cosmos comenzaras una nueva etapa de crecimiento, proyección, estabilidad, seguridad y confianza, por lo que es el momento de inicios.



GÉMIINIS



Venus forma un buen aspecto a tu signo, provocando que sea un excelente ciclo para atraer a la persona correcta para ti. Este aspecto te induce a ser completamente honesto u honesta contigo y analizar si en realidad estas disfrutando la vida por completo; tendrás la solución correcta en dado caso de que algo no ta haga sentir en plenitud. Por otro lado cambia un poco tu concepto de la responsabilidad, combínala con el ocio y diversión, de esa manera el éxito será tuyo.



CÁNCER



El universo activa un par de procesos de vida o trabajo que se pasmaron hace poco, ya que contaras con las personas correctas para realizar lo que tengas en mente. Te has alejado de algunas personas, no importa el pretexto, aun estas a tiempo de recuperar a esas amistades, valen la pena. No todo es culpa de tu pareja, ya que una relación es de dos, escucha lo que necesita y trata de proporcionárselo, siempre y cuando tengas la posibilidad de hacerlo.



LEO



Ese plan que deseabas realizar con la familia, pareja o amigos, deben modificarse un poco; aunque para ti esta es una buena opción, ya que podrás evitar realizar algo que no deseas. Busca un momento para estar contigo mismo o misma, existen un par de situaciones que debes analizar y tratar de comprender. La armonía que te hace sentir tu pareja es la misma que te brindas a ti mismo, recuerda que recibimos lo mismo que nos damos a nosotros, tú eres primero.



VIRGO



El universo este día lo dedica para ti, no consientas a nadie en este día. Existen algunas situaciones que no has platicado con tus mejores amigos, aprovecha y ponte al día. Para la noche procura tomarte un baño relajante, equilibrar tu energía y ponerte en sintonía con el universo. Se recomienda ser individual en esta semana que está por comenzar, ya que debes enfocarte en tu crecimiento, desarrollo, productividad y nuevos proyectos.



LIBRA



Los influjos en el cosmos te hacen pasar un buen día. Algunas de las propuestas que recibas este día podrán cambiar el curso o manera en que estás llevando tu vida o relación, acéptalas. Algunas situaciones positivas que se están gestando a tu alrededor, por fin llega a ti lo que realmente mereces. Sentimentalmente date un respiro, no tiene caso seguir pensando o imaginando lo que realmente no está sucediendo. Cómprate un obsequio.



ESCORPIÓN



Vivirás algunas experiencias que te harán sentir como nuevo, con ganas de vivir la vida al máximo. Con la pareja es el momento de conversar y aclarar un par de situaciones, no tiene caso que ignores lo que no te gusta, pueden hablar y respetar las ideas del otro. La semana que inicia trae consigo una buena noticia en el ambiente profesional. Llama a esa persona que conociste hace poco, ya que podría resultar algo positivo en tu vida.



SAGITARIO



Algunos asuntos pendientes con alguna ex pareja salen a la luz este día, pero no son para regresar, son para que de una buena vez cierres el ciclo. Nunca es tarde para hacer lo que tu ser interior te está pidiendo, ya que la armonía, paz y equilibrio solamente tú te lo puedes brindar. Es un buen día para dedicarlo al ocio, lleva a cabo la actividad que te distraiga. Tu pareja podría sentirse con cansancio, no le presiones para realizar algo que no desea.



CAPRICORNIO



La luna forma aspectos a tu signo en estos días, por lo cual te sentirás más emocional que de costumbre; todo lo negativo que has guardado podrás exteriorizarlo. Un buen día para ponerte en los zapatos de lo que amas y entender sus preocupaciones desde otro punto de vista. Otra ventaja de este aspecto es que podrás encontrar las soluciones que te cuesta trabajo obtener y que en próximos días podrás ponerlas en marcha.



ACUARIO



Es un excelente día para estar con la familia, pareja o amigos, querrás que te apapachen y quien mejor que ellos para hacerlo. La semana que está por comenzar te hará vivir un par de altibajos en el plano laboral, experimentarás momentos de presión, por lo que se recomienda tomar las situaciones que aparezcan con sabiduría y tolerancia. Una buena noche para salir a caminar con tú pareja o amigos, tomar algo y conversar de las trivialidades de la vida.



PISCIS



El día transcurre normal, así que puedes darte el lujo de hacer las cosas con calma y todo marchara bien, también puedes innovar o modificar algunos aspectos de tu vida. Hay algunas personas que por más que desees no son compatibles contigo, así que en vez de que les critiques, es mejor cerrar el ciclo de una vez por todas. Ideas fuera de lo común llegan a tu mente y lo mejor de todo es que tendrás la forma para llevarlas a la realidad.



