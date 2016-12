Asamblea Constituyente sin acuerdos para discutir en el pleno

Cd. de México.- La Asamblea Constituyente, que redacta la Constitución de la Ciudad de México, perfila discutir en las próximas horas el dictamen de la Comisión de Desarrollo Sostenible que eliminó la intentona para que el gobierno capitalino se quede con la plusvalía que genera un inmueble.



La discusión no ha llegado al pleno todavía, debido a que los constituyentes no han afinado los lineamientos para poder dictaminar en el pleno.



Incluso no se han podido poner de acuerdo para determinar el número de votos que se necesita para aprobar cada artículo.



Por su parte, el coordinador del PAN en la Asamblea Constituyente, Santiago Creel, pidió acelerar las negociaciones para que se pueda avanzar en la discusión del documento más importante de la Ciudad de México.



“Establecer las reglas fundamentalmente en dos temas en la Conferencia de Armonización para ver exactamente cual va a ser el papel, porque si esperamos a que se armonicen todos los dictámenes podemos esperar días y necesitamos ir avanzando por el plazo fatal”, comentó en entrevista.



La fecha límite para que se entregue la Constitución de la Ciudad de México a fin de que se revise y promulgue es el 31 de enero de 2017.