Sofocan incendio provocado en cerro Puebla

Puebla.- El director de Seguridad Pública y Gobernanza del municipio de Atlixco, Javier Machuca Vargas, informó que fue sofocado un incendio que se registró en el Cerro de San Miguel, ubicado en el Pueblo Mágico de Atlixco.



En entrevista telefónica, dijo que en la noche-madrugada recibieron el reporte de un incendio en la parte alta del graderío en el área de la Plazuela de la Danza, al que llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos que encontraron un círculo de fuego provocado.



"También había un triángulo en medio lo que nos hace asumir que se encontraban haciendo una especie de ritual, del cual se desconoce", expresó.



Señaló que no fue posible que terminaran su evento porque los vecinos de la zona los detectaron y reportaron, acto seguido huyeron del sitio, por lo que no fue posible encontrar a los responsables.



"No es una circunferencia muy grande, tiene unos 30 metros, al ser la parte alta de las gradas", explicó.



Machuca Vargas explicó que hasta el momento no se ha presentado alguna denuncia, sin embargo, van a tratar de indagar un poco más con los vecinos y dar con los responsables.



Los daños no son representativos y van a evaluar la pertinencia de presentar una denuncia, apuntó.



Machuca Vargas indicó que independientemente de lo anterior en la celebración de Nochebuena no se tuvo novedad "y todo se reportó con tranquilidad, sólo incidentes menores de siempre, en donde únicamente fue puesto a disposición una persona por agredir a un elemento esta mañana".