Prohíben 'hotel cama arena' en playas de Acapulco

Acapulco, Guerrero.- El alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, dijo que durante estas vacaciones decembrinas quedará prohibido el tradicional “hotel cama arena” porque no se permitirá que los turistas acampen en las playas.



“Es una disposición que viene de varios periodos vacacionales y de ninguna manera vamos a permitir que se instalen dormitorios en la playa”, expresó.



La policía turística está muy al pendiente de que no se queden los turistas a dormir en la arena con sus casas de campaña y eso permitirá tener más limpias las playas, precisó.



Recordó que la playa donde los turistas colocan casas de campaña es en las zonas del club de Golf y Tamarindo, sin embargo se les pedirá que no se queden a pernoctar en zona federal.



Ante el arribo masivo de turistas al puerto, que buscan disfrutar de las playas y celebrar la llegada del año nuevo 2017, dijo que se ha diseñado un esquema con algunos hoteles que no tienen ocupación hotelera al máximo para que den una tarifa económica.



Dijo que otra alternativa es acudir a la Unidad Vicente Suárez, que es un área a disposición de aquellos que no tengan donde hospedarse.



Evodio Velázquez recorrió este día parte de las playas del puerto donde saludó a los turistas y les dio la bienvenida agradeciendo su preferencia por Acapulco.



Dijo que a pesar de que Acapulco está lleno, la afluencia vehicular es de 20 autos por seis que salen por la Autopista del Sol.



Agregó que este viernes se estimaba una afluencia de poco más de 500 mil turistas con hospedaje en hoteles y casas habitación, cifra que se prevé incremente las próximas horas.



Estimó una captación de alrededor de 3 mil 500 millones de pesos en Acapulco en derrama económica al terminar la temporada vacacional decembrina.



Añadió que el turista está llegando al puerto con un mejor nivel adquisitivo, porque acude a los restaurantes a consumir, así como a plazas comerciales y están dejando derrama económica.



Comentó que además de la gala de pirotecnia, también habrá grupos musicales para que los turistas se diviertan. “Creo que hoy Acapulco se viste de gala, de fiesta para recibir a todos los turistas”.



Aseguró que el puerto cuenta con un operativo de seguridad muy bien diseñado, y sobre todo, que ha probado su eficiencia en las diferentes zonas y entradas de Acapulco, para prevenir que los turistas sufran algún incidente.



De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Turismo Municipal, el último viernes del año, Acapulco reportó una ocupación hotelera de 95.2 por ciento. Por zonas, la Dorada se encuentra a 96.4 por ciento, la Diamante 95.5 por ciento y la Tradicional alcanzó 86.3 por ciento.