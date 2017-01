Gobierno mexiquense advierte sobre falsos mensajes en redes sociales

Toluca, Estado de México.- El gobierno del Estado de México exhortó a la población mantenerse atenta a la información oficial y no hacer caso de mensajes, publicaciones y audios que circulan en redes sociales sobre presencia de grupos delincuenciales en algunos municipios de la entidad.



En un comunicado, señaló que estas versiones han sido difundidas irresponsablemente, con el único propósito de generar sicosis y temor entre la gente.



Esta situación, mencionó, ha sido aprovechada por algunos grupos de personas para cometer robos y actos vandálicos, con el pretexto de protestar por el aumento en los precio de las gasolinas.



Por ello, llamó a los habitantes del Estado de México a permanecer atentos a la información oficial y no dejarse llevar por dichos mensajes falsos.



Por otra parte, en un corte a las 18:00 horas, informó que fueron detenidas 161 personas por diversos actos vandálicos en diversos establecimientos comerciales en los municipios de Acolman, Ecatepec, Naucalpan, Nicolás Romero, Tultepec y Tecámac.



Detalló que de las personas detenidas, 126 son adultos: 106 hombres y 20 mujeres. Asimismo, 35 menores de edad, de los cuales 30 son hombres y cinco mujeres.



El gobierno del Estado de México reiteró su respeto a la libre manifestación, sin embargo, enfatizó que no se tolerarán actos fuera de la legalidad y que atenten contra terceras personas.



Indicó que siguen a disposición de los mexiquenses los números 066 y 089 para reportar cualquier acto vandálico o que ponga en riesgo la integridad de las personas.