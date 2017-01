Aumenta a 135 cifra de detenidos en Veracruz por actos vandálicos

Xalapa, Veracruz.- En la zona Veracruz-Boca del Río, Tierra Blanca y en menor magnitud en Xalapa y Coatzacoalcos, las corporaciones policiales del estado, detuvieron en flagrancia a 135 probables responsables de la comisión de los delitos por vandalismo.



En un comunicado, el gobierno estatal, indicó que los presuntos delincuentes, implicados en saqueos de tiendas, están siendo puestos a disposición de la Fiscalía General y se solicitará a los Jueces de Control competentes que no se les otorgue el beneficio de libertad, es decir, se pedirá que permanezcan en prisión durante el proceso.



Señaló que se les acusa de la comisión de los delitos de asociación delictuosa, privación de la libertad, lesiones, daños, incitación a la violencia, robo agravado, terrorismo y motín entre otros.



Añadió que ocho de los detenidos tenían órdenes de aprehensión o antecedentes penales y que hoy se procederá contra varios autores intelectuales más, que ya han sido plenamente identificados.



Además esta mañana se puso a disposición de la fiscalía a uno de los autores intelectuales de estos actos vandálicos, quien, a través de su página de Facebook, convocó a la población a participar en los mismos e incluso transmitió en vivo uno de los actos delictivos.



La policía en coordinación con la Policía Naval, está trabajando en la identificación de los demás individuos que a través de diversas redes sociales convocaron a la realización de estos ilícitos.



Precisó que la penalidad por la comisión de estos delitos puede alcanzar más de 10 años de prisión.



La Secretaría de Seguridad Pública ya cuenta con los videos que proporcionaron los centros comerciales y tiendas de autoservicio que fueron vandalizadas y saqueadas, mismos que darán más evidencias para señalar y detener a los culpables de estos crímenes.



Agregó que en éstos se aprecian los delincuentes al robar artículos electrodomésticos, televisores, computadoras, juguetes y en algunos casos ropa. “No hay robo de alimentos ni de ningún artículo de primera necesidad”.



También se dio a conocer que esta mañana fue asaltada una tienda de fotografía y artículos electrónicos en la ciudad de Veracruz. Las imágenes de los delincuentes ya han sido mostradas a ustedes y estamos en proceso de identificarlos para proceder en su contra.



La Secretaría de Seguridad Pública ofrece medio millón de pesos a quienes identifiquen a los líderes de los que participaron en estos actos delictivos y aporten elementos que conduzcan a su detención.



Manifestó que se han reforzado las tareas de vigilancia y prevención del delito en todo el territorio veracruzano, en particular en las cuatro zonas donde sucedieron estos hechos ilícitos.



El resto de la entidad se encuentra en situación de estabilidad y no se han presentado problemas de violencia.



Por su parte, la Dirección General de Transporte del Estado, inició los procedimientos legales correspondientes para cancelar las concesiones de los taxis que participaron en estos hechos delictivos.