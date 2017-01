No bajaremos la guardia: García Cabeza de Vaca

Ciudad de México.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, rindió homenaje a los elementos de la Procuraduría de Justicia Ricardo Martínez, Agustín Rosales, Carlos Pasarán y Daniel Aguilar, asesinados la noche del miércoles en Nuevo Laredo.



“Me solidarizo con sus familias, a quienes expresó que el gobierno que encabezo no los dejará solos. A ellas, a todos los tamaulipecos, les digo que estos crímenes no quedarán registrados como hechos aislados sino como delitos que agravian a toda la sociedad y exigen decididas acciones para mostrar a propios y extraños que el nuevo gobierno de Tamaulipas, respaldado con la Federación, hacen frente con toda la fuerza del Estado a los grupos delincuenciales”, expresó durante su discurso.



El gobernador condenó los actos de violencia. Manifestó que Tamaulipas está comprometido para hacer efectivo el combate a la delincuencia y expresó a los responsables de estos actos que se hará a través de la coordinación de los tres niveles de gobierno, a través de una relación de respeto con la Federación.



“No bajaremos la guardia y tampoco retrocedemos un solo paso”, expresó al subrayar que no habrá simulaciones en el combate a este flagelo.



A la ceremonia luctuosa acudieron los familiares de los agentes asesinados; el procurador de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica; el secretario de Gobierno, César Verástegui Ostos; el secretario de Seguridad Pública, Vicealmirante Luis López Castro; y funcionarios del Grupo de Coordinación Tamaulipas, así como personal de la Procuraduría.