Transportistas reabren tránsito en carreteras del país

Notimex - Más de 65 mil transportistas agremiados a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Amotac) reabrieron hoy las carreteras del país que mantenían cerradas en protesta por el incremento a las gasolinas.



El presidente del organismo, Rafael Ortiz Pacheco, informó que luego de las intensas manifestaciones por parte de los integrantes de la Amotac en 18 estados de la República, el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, lo instó a detenerlas.



Además el organismo se comprometió con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a no bloquear carreteras, no tomar casetas, continuar con las manifestaciones sin afectar la circulación de los vehículos e instalar una mesa de negociación con esa dependencia federal.



En un comunicado, Ortiz Pacheco subrayó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes advirtió que en caso de no cumplir con dichos compromisos, revocará los permisos de los transportistas de la Amotac.



Recordó que el próximo 20 de febrero más de 65 mil agremiados provenientes de todas las entidades federativas realizarán una marcha nacional para exigir al Senado de la República retire de las carreteras a los camiones de doble remolque.



Aseguró que los agremiados a la Amotac saldrán desde todos los estados del país rumbo a las entradas carreteras a la Ciudad de México, con la intención de arribar a las instalaciones de la Cámara alta, y de ser necesario, advirtió, la fecha de dicha movilización podría adelantarse.



El líder nacional de los transportistas dio a conocer que también la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas contempla llevar a cabo un paro nacional el próximo 21 de marzo, con el objetivo de presionar a las autoridades para que respondan a sus demandas.