Reporta diócesis de Saltillo desaparición de sacerdote

Saltillo, Coah.- La Diócesis de esta ciudad reveló en un comunicado que el pasado martes 3 de febrero el presbítero Joaquín Hernández Sifuentes, se encuentra desaparecido.



De acuerdo con la institución religiosa, tras celebrar las misas de Año Nuevo, tomaría vacaciones, sin embargo viajó a Monclova tomando su periodo vacacional a partir de ese día y regresaría el próximo 7 de enero, lo cual no sucedió.



Además, se señala que un amigo cercano al sacerdote, intentó comunicarse vía telefónica pero no se logró establecer contacto.



En el comunicado se señala que dos sujetos entraban al auto del sacerdote, pero no se vio que estuviera presente.



Se señala además que la última actividad del padre en su cuenta de la aplicación WhatsApp fue el martes 3 de enero a las 5:30 hrs.



En la habitación del sacerdote permanece la maleta de viaje con ropa y pertenencias personales, lo mismo que sus gafas, que habitualmente utiliza para leer y conducir.