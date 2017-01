Anuncia gobernador de Colima medidas de adhesión al acuerdo federal

Colima, Colima.- El gobierno de Colima respalda y se adhiere a las medidas que emanan del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar impulsado por el gobierno federal, aseveró el mandatario colimense, José Ignacio Peralta Sánchez.



Reconoció las bondades del acuerdo, “en el que se define una agenda de políticas públicas a favor de las familias mexicanas”.



Lo anterior, al emitir un mensaje a la población colimense, en el que además de reiterar su apoyo al gobierno federal, anunció diversas medidas que tomará su gobierno, para compensar a la población el incremento a los precios de los combustibles.



“Estoy convencido que la población espera encontrar en estos momentos en la clase política, en sus gobernantes y en sus representantes populares, soluciones y no acciones de oportunismo político ni convocatorias estériles, por lo que además de esas medidas compensatorias, habrá un plan de austeridad para este año”, comentó.



Dijo solidarizarse con las familias colimenses ante el efecto adverso del aumento al precio de combustibles, y aclaró que las medidas se derivan de una serie de acuerdos al interior de la Conferencia Nacional de Gobernadores.



Entre las medidas que anunció destaca su propuesta de reducir este año no electoral el 50 por ciento del financiamiento público a partidos políticos de la entidad, y destinar esos recursos a programas sociales.



Asimismo, generar descuentos de multas y recargos y en el pago de hologramas vehiculares, exenciones en pago del Impuesto Sobre la Nómina en la generación de empleos formales, un programa de financiamiento para adquirir calentadores solares, además de apoyos a productores y adultos mayores, entre otras acciones.



Refirió que invitará a los ayuntamientos de la entidad para que implementen medidas compensatorias de apoyo a la sociedad en coordinación con el gobierno del estado.



Además, que se gestionará ante el gobierno federal que Colima no quede fuera de ningún beneficio del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, y pugnará para que la mayor cantidad de colimenses sean beneficiarios del mismo.



Aseguró que además de estas medidas, se refrendan otras ya establecidas, como mantener al 100 por ciento el subsidio a la tenencia vehicular, no habrá reemplacamiento obligatorio este año, no se crearán nuevos impuestos ni subirán los ya existentes, y no se incrementará el costo de servicios y trámites del Gobierno del Estado.



Para concluir, Ignacio Peralta aseveró que se mantendrá la política de ahorro presupuestal mediante el Plan de Austeridad 2017, basado en lo hecho el año pasado, pero incluyendo nuevas acciones.



Entre las mismas adelantó que se disminuirá en 20 por ciento el consumo de combustible, a excepción de áreas que atiendan programas sociales, seguridad pública, salud y protección civil, y ni el gobernador, ni ningún secretario del gabinete, coordinador general, director general o director de área poseerá telefonía celular pagada con recursos públicos.



“También se reducirán en 25 por ciento los gastos en comunicación social, excepto aquellos orientados a campañas meramente informativas en temas de salud, educación, seguridad pública y protección civil”, subrayó.