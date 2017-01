Diócesis de Saltillo confirma muerte de sacerdote desaparecido

Ciudad de México.- La Conferencia del Episcopado Mexicano informó en un comunicado que se une a la pena que embarga a Monseñor Raúl Vera López, al clero, a la vida consagrada y a los fieles laicos de la Diócesis de Saltillo por el sensible fallecimiento del Pbro. Joaquín Hernández Sifuentes, quien fue reportado desaparecido el pasado 3 de enero y fue encontrado sin vida el día de hoy.



En el comunicado, la CEM señala "En estos momentos de temor y sufrimiento los cristianos, con esperanza en Cristo resucitado, estamos ciertos que el mal no vencerá y que la muerte no es el final del mensaje de amor y esperanza que trajo nuestro Señor Jesucristo y que encarnó en su vida ministerial el padre Joaquín".



"Pedimos a Dios por su eterno descanso y también pedimos para que el Señor conceda a sus familiares y amigos la fortaleza, la esperanza y el consuelo de la fe", prosigue.

