Sector pesquero en Veracruz comienza mal el 2017

Xalapa, Veracruz.- El 2017 para el sector pesquero y los prestadores de servicio marítimo inicio mal.



Las condiciones climatológicas no fueron favorables para navegar desde los primeros días del año.



"Arrancamos mal, con norte, y poca productividad. Ayer empezó a amanecer mejor, hoy la palomilla salió a pescar, nada más que regresó viento del sur", afirmó José Ventura Vargas Sánchez, pescador.



Para los prestadores de servicio la historia fue la misma, el puerto permaneció cerrado por seguridad.



"Para mí es riesgoso, por que aunque voy cerquita el turismo no sabe, yo cierro el puerto antes de que me lo cierren", comentó

Jaime Moreno Mendoza, lanchero turístico.



Esta semana parece pintar bien para los navegantes en alta mar, sin embargo, son unos cuantos días antes que vuelvan los vientos del norte.



"Lo que pasa es que ahora sí que es la suerte, unos vamos al huachinango, a la zona de sondas a pescar con anzuelo, y vamos con suerte y conocimiento, pero más depende la suerte, que a veces sí traemos y a veces no traemos, ni para la gasolina vaya", abundó Ventura Vargas.



Esa es la vida de los hombres de mar, que dependen de la suerte y que para algunos como don Jaime no cambiarían por nada.