Videos: Así se vivió la balacera en antro de Playa del Carmen

Playa del Carmen, Quintana Roo.- Cinco personas muertas, entre ellas tres extranjeros, varios lesionados, uno de ellos grave, es el saldo preliminar de una balacera registrada esta madrugada en un club de playa de la zona turística de Playa del Carmen, informó la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez.

El ataque se reportó a las 2:53 horas de este lunes en la discoteca "Blue Parrot", que se localiza en la calle 12 con Quinta Avenida.

En este lugar se llevaba a cabo la fiesta de clausura del festival BPM de música electrónica al que asisten miles de turistas, en su mayoría estadunidenses.

Torres Gómez precisó que, de acuerdo con los primeros testimonios, una persona abrió fuego en contra de los asistentes asesinando a cinco personas e hiriendo a un número aún indeterminado de asistentes.

Añadió que la balacera genera confusión, una estampida y varios lesionados, que ya son atendidos en hospitales de la ciudad.

"Nos falta revisar dos hospitales y clínicas, la mayoría de los heridos presentan lesiones por la estampida pero no por la balacera", explicó.

De igual forma, dijo que hay una persona herida de gravedad y que su condición es delicada y de pronóstico médico reservado.

La alcaldesa playense dijo que el lugar se encuentra acordonado y bajo la vigilancia de agentes municipales y ministeriales que luego del levantamiento de los cuerpos, se patrulló la zona en busca de los responsables.

Torres Gómez indicó que entre los muertos hay tres turistas, sin que se pueda saber su nacionalidad pues no llevaban identificación y eso corresponde a la fiscalía.

Caos en las calles de playa del carmen. NO SALGAN. Chaos on the streets. STAY SAFE. #blueparrot #bpm pic.twitter.com/ZHJZRq7PD3