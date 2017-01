Tribunal electoral confirma multa a gobernador de Morelos

Ciudad de México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la multa impuesta por el INE al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por no actuar con la diligencia debida para retirar la propaganda que publicita la revista Campaigns&Elections en diversas entidades, y en la que aparece su imagen y nombre.



El pasado 8 de diciembre, la Unidad Técnica determinó el incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, para que de inmediato y en un plazo no mayor de 12 horas llevara a cabo las acciones necesarias para suspender y retirar la publicidad de dicha revista en autobuses y espectaculares, con la imagen y nombre del gobernador, acompañado de la frase "Transforma Morelos".



En sesión privada, al resolver el SUP-REP-196/2016, promovido por el gobernador de Morelos, el TEPJF consideró inoperantes los agravios promovidos porque se dirigen a combatir la supuesta ilegalidad de las medidas cautelares.



Por mayoría de votos, la Sala Superior determinó que la autoridad responsable hizo efectivo el apercibimiento e impuso una multa equivalente a cien UMA, equivalente a cien días de salario mínimo general vigente, pues al momento de su emisión estaba comprobada la existencia de espectaculares y propaganda.



En ese contexto, el Tribunal Electoral consideró infundados los agravios del gobernador porque el INE si argumentó que los oficios enviados a la revista no son idóneos para que cumpla con las medidas cautelares porque fueron remitidos a un domicilio que no pertenece a la revista.



Además, no quedó demostrado que efectivamente fueron entregados, ni hay prueba de que el representante legal o personal de la revista los recibieran. Asimismo, el actor o su representante tampoco refieren el resultado de sus gestiones ante dicha revista, señaló el tribunal.