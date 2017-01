Acciones implementadas por la actividad del Volcán de Colima

Ciudad de México- La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres, las Unidades de Protección Civil de Colima y de Jalisco, así como de las universidades de dichos estados, informaron en un comunicado que desde el mes de octubre de 2016, el Volcán de Colima entró en una etapa de actividad mayormente explosiva, en intervalos irregulares.



Este hecho ha generado columnas eruptivas de alturas variables entre uno y cuatro kilómetros de altura, en ocasiones con el lanzamiento de fragmentos incandescentes a uno o dos kilómetros del cráter, y también ocasionalmente pequeños flujos piroclásticos con alcances de entre uno o dos kilómetros.



A partir del 3 de enero del presente año, la magnitud de las explosiones ha venido incrementándose; el día 18 de enero registró cuatro eventos importantes: una explosión y tres exhalaciones; el día 19 de enero dos explosiones y dos exhalaciones, y hasta la emisión de este boletín, se registraron tres exhalaciones.



La actividad de esos días, ocasionó caída de ceniza de ligera a moderada en las comunidades de La Yerbabuena, La Becerrera, El Jabalí del municipio de Comala; de Cuauhtémoc del municipio de Colima, del estado de Colima, y en los municipios de Zapotlán el Grande, Tuxpan, Tamazula, Tonila y Zapotiltic de Jalisco.



Derivado de la actividad del coloso, el Comité Científico Asesor del Volcán de Colima, integrado por especialistas de las universidades de Jalisco y Colima, y de las Unidades Estatales de esas entidades, ha sesionado periódicamente con el fin de evaluar los recientes eventos.



Adicionalmente, las Unidades Estatales de Colima y Jalisco realizan recorridos constantes en los municipios aledaños para emitir recomendaciones y pláticas de autocuidado a la población. Además, se tienen identificados de manera preventiva refugios temporales. Asimismo, de manera permanente la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco mantienen a personal desplegado en las localidades de Juan Barragán y Ciudad Guzmán.



Desde el mes de octubre de 2016, a solicitud de la Coordinación Nacional de Protección Civil tanto la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional del Agua, mantienen una constante supervisión de las condiciones generales en las que se encuentran las zonas de la flora y fauna, la calidad de las aguas superficiales para consumo humano y los alimentos que se elaboran en las comunidades aledañas al volcán.



Como medida de seguridad, se recuerda que el perímetro de exclusión a toda actividad es de ocho kilómetros alrededor del Volcán y 12 kilómetros en Barranca Montegrande en el estado de Colima; mientras que en el estado de Jalisco el perímetro es de 7.5 kilómetros alrededor del Volcán y ocho kilómetros en las barrancas La Arena, El Cafecito y Santa Ana.



Aunado a lo anterior, la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco, determinó que el ingreso al Parque Nacional Nevado de Colima se permitirá solamente hasta el área conocida como “Puerto La Calle”, por lo que, hasta nuevo aviso, se prohíbe subir a los picos y zonas altas.



Por tal motivo, la Coordinación Nacional de Protección Civil exhorta a la población que se pudiera ver afectada por la actividad, a respetar estos radios de exclusión, evitar la permanencia en barrancas cercanas al volcán y a seguir las siguientes recomendaciones:



Ante el riesgo de caída de ceniza cubrir ojos, nariz y boca.

Si tiene que salir, cubrirse con un pañuelo o tapabocas y limpiar ojos y garganta con agua pura.

No realizar actividades al aire libre y, si es posible, mantenerse en lugares cerrados.

Evitar consumir alimentos en la vía pública.

Utilizar medios electrónicos y de comunicación para obtener información de fuentes oficiales de las autoridades de Protección Civil sobre la caída de ceniza y atender siempre sus instrucciones.

Cerrar puertas y ventanas y colocar toallas o trapos húmedos en las rendijas.

Para los ojos, usar lentes protectores, especialmente si se usan lentes de contacto.

Cubrir tinacos, cisternas y depósitos de agua.

Barrer y retirar la ceniza de techos, azoteas, patios y calles, depositarlas en bolsas y no permitas que se vaya al drenaje.

No humedecer la ceniza a fin de evitar taponamientos en el sistema de alcantarillado.

La ceniza volcánica puede ser resbaladiza, sobre todo cuando está mojada, por esa razón es indispensable tomar las precauciones necesarias.

Si es posible no conducir, y si tiene que hacerlo, que sea a baja velocidad y con las luces encendidas, ya que la ceniza dificulta la visibilidad y provoca que el pavimento se vuelva resbaloso.

Si permanece expuesto por algún tiempo a las cenizas volcánicas, se recomienda cambiar de ropa.

Mantener a sus mascotas en un lugar techado al igual que sus alimentos. Si sus macotas salen, cepillarlos antes de permitirles la entrada nuevamente.

Mantener la calma y no repetir ni difundir rumores.

Ubicar los refugios temporales más cercanos y en caso de ser necesario evacuar, acudir a ellos.

No realizar deportes extremos en las cercanías del volcán.

No hacer caso a rumores e informarte a través de cuentas oficiales: @PcSegob, @LUISFELIPE_P, @PC_Colima y @PCJalisco.



La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene permanente comunicación con las autoridades de Protección Civil de las entidades federativas, para la coordinación de las posibles medidas de seguridad que se consideren pertinentes ejecutar con el fin disminuir los efectos adversos para la población.