Alianza PAN-PRD en el Edomex 'no se ve por dónde': Ulises Ramírez

Cd. de México.- El aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del Estado de México, Ulises Ramírez, advirtió que de no concretarse una coalición entre su partido y el PRD , sería ‘ilegal, imposible e inmoral’ que el CEN designe a Josefina Vázquez Mota u otro como su abanderado.



El también diputado federal, sostuvo que debe haber un proceso interno en su partido para elegir candidato, y que "si Josefina ha deseado participar y no hay coalición será bien recibida y será un honor participar en la elección interna", recalcó.



Comentó también que es poco probable que se concrete la coalición, pues el plazo vence este lunes a las 12 de la noche, y recordó que primero Ricardo Anaya y la líder del PRD, Alejandra Barrales, intentaron ponerse de acuerdo e incluir como candidato a Alejandro Encinas, lo que no se concretó.



Afirmó que en todas las designaciones de candidatos que ha hecho el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) panista es porque los consejos estatales de cada entidad se lo han autorizado, pero el Estado de México no dio esa facultad.



Finalmente, expuso que tendrán que irse a un proceso interno para definir al candidato de Acción Nacional.