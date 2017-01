Aplican 'Mochila Segura' en 70 por ciento de escuelas en Michoacán

Morelia, Mich.- El 70 por ciento de las más de 12 mil escuelas del nivel básico en la entidad ya aplica el programa ‘Mochila Segura’, y se espera que durante la presente semana se realice en todos los planteles de la entidad.



En entrevista, el titular de la Secretaría de Educación del estado (SEE), Alberto Frutis Solís, señaló que en los recorridos de supervisión se ha constatado que en 30 por ciento de las escuelas michoacanas aún no se implementan los protocolos de revisión a los útiles escolares.



En este sentido, señaló que ya ha girado instrucciones para que antes de que termine la presente semana la totalidad de los planteles esté revisando las mochilas, ello a fin de evitar que sean introducidos a las escuelas artefactos o sustancias peligrosas.



El titular de la SEE hizo un llamado a los padres de familia para que participen activamente en esta acción, revisando desde sus casas las mochilas de sus hijos.