Evolucionan favorablemente heridos en Colegio de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- La maestra y dos alumnos del Colegio Americano del Noreste, heridos el pasado 18 de enero por un estudiante con un arma de fuego, evolucionan favorablemente, informó hoy el secretario de Salud en Nuevo León, Manuel de la O Cavazos.



"Primeramente, de la alumna que está internada en un hospital del sur de Monterrey, ha evolucionado favorablemente, está reactiva, atiende órdenes verbales simples y en 48 horas se planea extubarla", indicó.



Agregó que "el día de ayer se retiró el tubo endotraqueal que la mantenía en un respirador artificial, no toleró, se volvió a entubar el día de ayer, porque no soportó el retiro del respirador, y va evolucionando favorablemente, hay que esperar 48 horas para volver a intentar si se puede retirar del respirador".



En el Hospital Universitario, "a la maestra se le realizó una traqueotomía y gastrostomía, es decir, una vía para que se alimente por el estómago y que se conecte al ventilador, a través de la tráquea, va evolucionando también favorablemente, atiende órdenes sencillas", informó.



La docente, al no poder hablar aún, utiliza el lenguaje de sordomudos y a señas, dialoga con una de sus hermanas, comentó De la O Cavazos.



"A su hermana le ha dicho que le duele la cabeza, ráscame la pierna o ponme música, a través de ese lenguaje de sordomudos, ella tiene una disminución de la fuerza muscular del helicuerpo izquierdo y esperemos que conforme pase el tiempo lo vaya recuperando", comentó.



"El otro jovencito que está ahí en el Hospital Universitario, también se le practicó una traqueotomía y gastrostomía y va evolucionando favorablemente, hay que esperar más tiempo para ver la respuesta neurológica, algunas semanas", concluyó.