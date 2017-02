Pronostican temporada critica de incendios en zona de Acapulco

Acapulco, Guerrero.- El coordinador de Protección Civil y Bomberos del municipio de Acapulco, Sabas Arturo de la Rosa Camacho, pronosticó una temporada crítica de incendios forestales, incluso en el presente mes se han registrado 200 conflagraciones entre pastizales, basureros y lotes baldíos afectando a más de 100 hectáreas.



En entrevista, el funcionario municipal dijo que ayer domingo ocurrieron seis incendios que quemaron más de 15 hectáreas forestales y este día han sido 9 siniestros en Acapulco.



"Hoy hemos tenido incendios, afortunadamente controlados por los bomberos de Pie de la Cuesta y en este momento otro más en la parte alta del Coloso y Llano Largo. Hasta el momento sigue la situación, pero ya no tardan en controlarlo", informó.



Comentó que la temporada de incendios se adelantó y en Acapulco en este mes se han registrado 200 conflagraciones "todas provocados por el hombre", pero afortunadamente no hay ninguna persona afectada ni lesionada por estos incidentes y se está terminando de sofocar.



"Están trabajando no hay ningún problema ya no tardan en sofocar. Están 10 bomberos municipales del Coloso y se está trabajando de manera coordinada con la Protección Civil Estatal", precisó.



De la Rosa Camacho dijo que se adelantó la temporada de incendios forestales, y se pronostica que la situación sea más crítica debido a la ausencia de lluvias para febrero.



Sin embargo, dijo que si se presentan algunas lluvias en marzo por los frentes fríos entonces la situación puede cambiar, de lo contrario se agudiza y se volverá más crítica para el estado de Guerrero y Acapulco.



Por su parte, el secretario de Protección Civil en el estado, Marco César Mayares Salvador, dijo que en Guerrero se están atendiendo 11 incendios forestales en estos momentos de manera coordinada con personal de los tres niveles de gobierno.