Mantienen investigación en Nuevo León contra exgobernador

Monterrey, Nuevo León.- Luego de que el exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz interpuso denuncia ante la PGR por la prisión preventiva de la que fue objeto, autoridades de Nuevo León remarcaron que prosiguen las investigaciones para demostrar su culpabilidad y resarcir daños al erario público.



El secretario General de Gobierno en la entidad, Manuel González Flores, afirmó lo anterior luego de asistir al Congreso del Estado a la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.



“Nosotros presentamos queja en el procedimiento en contra de lo mal actuado de la juez, y queja contra la juez federal en la judicatura, él puede presentarlo, tiene derecho a hacerlo, nosotros vamos a seguir en las investigaciones de él, de su papá, de su esposa”, señaló.



“El hecho de que haya estado en prisión no significa que sea culpable; que salga, tampoco que sea inocente, está sujeto a un proceso que apenas inicia al vincularse en los tres delitos, y lo que el juez local ha actuado en congruencia con lo que nosotros planteamos”, dijo.



Insistió en que la prisión preventiva dictada el pasado 26 de enero contra Medina de la Cruz, “fue una medida cautelar para responder a los cuestionamientos del juicio, entonces, lo que hizo la juez federal no era necesario; tendrá que seguir todas las instancias del juicio que apenas inicia”.



En tal virtud, aseguró que “continuaremos con el procedimiento, no vamos a descansar hasta que no se haga justicia y se regrese el dinero que se retiró al erario, por los problemas que financieramente tiene el estado”.



El funcionario estatal declinó detallar acciones a seguir, “no puedo decir cuáles son las estrategias, pueden ser muchas cosas”.



Tras ser vinculado a proceso por peculado y delitos contra el patrimonio estatal, el exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz, fue encarcelado en el penal del Topo Chico, como medida cautelar dictada por un Juez de Control, y unas horas después recobró la libertad por decisión de una juez federal, al considerar que había violado una suspensión de amparo otorgada a su favor.