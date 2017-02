Fotos: Nido de las Águilas, rincón de Tijuana donde no hay muro fronterizo

Tijuana, Baja California.- El Nido de las Águilas, una de las colonias más pobres de Tijuana, podría ser el lugar donde inicie la construcción del muro fronterizo anunciado por Donald Trump.



Foto: At the edges.



En esta colonia existe una zona de 2.3 kilómetros entre Tijuana y Tecate, donde nunca ha existido una barrera física que se conozca como la línea divisoria entre México y Estados Unidos.



Foto: Métropolitiques.



El lugar tiene una tipografía que no permitió la entrada de maquinaria pesada durante la última década. Durante este tiempo se han invertido millones de dólares para la fortificación de esta frontera.



Foto: Guardián Tijuana.



A pesar del terreno montañoso, es más fácil el acceso a Estados Unidos por esta zona que por las montañas o los ríos al sur de Texas.



En el Nido de las Águilas, colonia vecina al municipio de Tecate, terminan 30 kilómetros de muro fronterizo que inician en el mar, donde rompen las olas.



Foto: Circulo Sonora.



Tijuana es el único estado donde existen dos bardas para evitar el cruce de indocumentados.



Foto: Jornada Baja California