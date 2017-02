Continúa afectación de autopista Guadalajara-Colima por tolvaneras

Guadalajara, Jalisco.- La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó hoy que continúa la afectación por el cierre de la autopista Guadalajara-Colima, debido a las tolvaneras ocasionadas por los fuertes vientos que se presentan en la zona.



Indicó que el reporte de la operadora de la autopista señala que a las 13:00 horas todavía estaba cerrada la carretera de cuota Guadalajara Colima, del kilómetro 0 al kilómetro 37, en sus dos sentidos.



Detalló que se mantiene cerrada debido a que la autopista cruza por una laguna seca, por lo que la tolvanera cubre los dos sentidos.



Apuntó que de acuerdo al último reporte, a esa hora había algunos vehículos que pasaban de manera parcial por la vía, pero no se tiene reporte de accidentes por el momento.



Resaltó que las tolvaneras se presentaron debido a los fuertes vientos y a que la zona está bastante árida porque no ha habido humedad en los últimos días.



Destacó que personal de la UEPCBJ se encuentra en algunos puntos de esa zona a manera de prevención para alguna eventualidad, pero al momento no se reportan incidencias.



Recomendó evitar circular por la zona, pero si ya se encuentran en el lugar disminuir la velocidad, circular preferentemente por el carril de baja velocidad con luces encendidas, altas e intermitentes.



Aconsejó que en la medida de lo posible, si pueden detener el vehículo en un paraje seguro, en un área de descanso o a un lado de las casteas de cobro, etc. sería lo ideal, para esperar por lo menos a que aumente la visibilidad y a que disminuya la tolvanera.