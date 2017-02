Realizan 'muro humano' en Ciudad Juárez para reafirmar lazos binacionales

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Con rosas blancas y de colores, además de portar una prenda blanca, más de mil 500 personas se unieron hoy en la zona conocida como El Punto, para formar un "muro humano" como reafirmación de los lazos entre las comunidades fronterizas de El Paso, Texas, y esta ciudad.



Ciudadanos, actores sociales y autoridades de distintos partidos políticos y entidades del país convivieron para formar un "muro humano".



El evento fue encabezado por el gobernador del estado, Javier Corral; el senador independiente, Armando Ríos Piter, y los alcaldes de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, y de El Paso, Texas, Oscar Leeser.



“Vamos a anteponer el valor de la amistad. Cuando voces distintas se unen en un solo tono. Cuando manos distintas se entrelazan para patentizar que estamos juntos, para ratificar nuestro deseo de seguir siendo una comunidad binacional”, dijo Corral.



Refirió que la mayoría del pueblo estadunidense no coincide con lo que su presidente está haciendo, porque "paradójicamente contradice los valores de la sociedad norteamericana y el espíritu de los fundadores de Estados Unidos".



Abundó: “Vamos a patentizar que frente a la hostilidad, reafirmaremos nuestros lazos de amistad con el pueblo de Estados Unidos. No solamente para que se sepa aquí, en este límite entre México y Estados Unidos, sino para que se conozca en todo el mundo, que hemos decidido reafirmar ser una comunidad binacional y que no permitiremos que nada nos divida o nos infunda temor".



Por su parte, el senador independiente, Armando Ríos Peter, dijo que "un muro humano es mucho más fuerte que un muro de piedra y de cemento. Este muro del que se habla tanto nos está enseñando que todos los problemas que tenemos aquí en nuestros país, corrupción, impunidad, violencia, tenemos que resolverlos”.