Destruyen armamento decomisado en NL, Tamaulipas y San Luis Potosí

Monterrey, Nuevo León.- Un total de cinco mil 97 armas de fuego decomisadas a la delincuencia en operativos conjuntos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, fueron destruidas aquí.



En la Explanada de los Héroes, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el Comandante de la Cuarta Región Militar, Javier Cruz Rivas, entre otras autoridades estatales y militares, encabezaron la ceremonia de destrucción de armamento asegurado, a la que asistieron también estudiantes de nivel básico.



El mando militar señaló que tres mil 233 eran armas cortas y mil 864 largas, de ese total, tres mil 415 provinieron de la Séptima Zona Militar, de Nuevo León; mil 282 de la Octava Zona Militar de Tamaulipas, y 400 de la 12 Zona Militar de San Luis Potosí.



“Estas armas nos llegan a nosotros con la liberación por parte de los jueces, estamos hablando, no únicamente del periodo presidencial actual, tenemos armas inclusive que ya tenían aquí con nosotros, hasta 10 años, porque tenían una averiguación previa abierta y que mientras no se concluya, no se puede destruir el arma”, explicó en entrevista el mando militar.



Dichos procesos legales se agilizan “para no tener las armas ahí guardadas y ya se están destruyendo cinco mil 97 armas, porque no se había hecho una destrucción de ese tipo aquí, porque se aplicaron las autoridades este fin de año y se liberaron una gran cantidad de armas”, mencionó.



El comandante de la Cuarta Región Militar remarcó que más allá de las armas decomisadas y destruidas es evitar mayores daños a los causados ya en su momento por delincuentes.



Destacó que el material bélico se decomisó en acciones coordinadas con las delegaciones de la Procuraduría General de la República y los gobiernos de las entidades federativas señaladas.



Por su parte, el gobernador neoleonés enfatizó la necesidad de evitar la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, pues esta destruye vidas, familias, sociedad y al país.



En ese orden, pidió a maestros y padres de familia a construir y “hacer valer los valores”, en aras de educar en mejor forma a los hijos.



Durante el acto de destrucción de armamento estuvieron presentes el comandante de la Séptima Zona Militar, Agustín Radilla Suástegui; el representante del gobierno de Tamaulipas en Nuevo León, José Julián Sacramento, y el secretario de Seguridad Pública de San Luis Potosí, Arturo Gutiérrez García.