Universidad de Guadalajara apoyará a alumnos mexicanos en EUA

Guadalajara, Jalisco.- El rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, informó que la máxima casa de estudios en Jalisco buscará garantizar la educación de alumnos mexicanos que se encuentren de intercambio, así como de los que radican permanentemente en Estados Unidos.



Durante el informe de actividades 2016 de la UdeG, el directivo destacó que para lograr esto, se trabajará en coordinación con la Association of Public and Land-grant Universities (APLU), que es la asociación más importante de universidades públicas en aquél país.



Al respecto, el gobernador de la entidad, Aristóteles Sandoval Díaz, destacó la intervención de la institución en la defensa de alumnos mexicanos que cursan algún grado universitario en Estados Unidos de manera temporal o permanente, en los casos de connacionales residentes.



"Hoy aquí el rector acaba de exponer la visión que tenemos ante el mundo, hoy nos obliga a los mexicanos a estar más unidos que nunca, hoy nos obliga a destacar nuestro talento, nuestro talante, para superar cualquier obstáculo que nos depare el futuro", apuntó.



El rector señaló que el año pasado la institución logró la acreditación internacional de 34 programas educativos que benefician a una matrícula de 270 mil estudiantes de educación media superior y superior.



Puntualizó que 96 por ciento de los profesores de la UdeG cuentan con postgrados, lo que incrementa la calidad educativa que reciben los alumnos.



Subrayó que durante el 2016 se invirtieron 380 millones de pesos en instalaciones de los centros universitarios regionales de Los Altos, Ciénega, Costa, Costa Sur, Lagos de Moreno, Norte, Sur, Tonalá y Valles.



Además manifestó que Jalisco aporta, a través de la UdeG, hasta 72 por ciento de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y se han logrado convenios con 57 universidades del mundo.



Asimismo, el gobernador del estado resaltó que la Universidad de Guadalajara ha demostrado que sigue vigente y con una visión innovadora.



Afirmó que ante la competencia que demandan los tiempos actuales y los mercados laborales en el corto, mediano y largo plazo, y en sintonía con la revolución 4.0, se deben incluir en los programas de estudio conocimientos básicos de informática, robótica, programación, idiomas y mecatrónica.



“Probablemente no habrá tiempo suficiente para renovar todos los planes de estudio antes de que vuelvan a cambiar las necesidades del mercado laboral, pero sí podemos incluir desde ahora conocimientos básicos en todas las carreras, por ejemplo, programación, como ya lo hacemos con los idiomas", dijo.



Reconoció el trabajo y compromiso de los maestros e investigadores de la UdeG, y su incursión en la enseñanza de carreras relacionadas con el sector tecnológico.