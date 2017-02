Investigarán organización de mega conciertos en Tamaulipas

Tamaulipas.- Autoridades del estado comenzarán a realizar investigaciones sobre la organización de mega conciertos que podrían servir como fachada para el financiamiento de grupos criminales. Así lo anunció el gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca.



Tras anunciar la cancelación de un concierto de El Komander, el mandatario tramaulipeco señaló que se tienen indicios de la existencia de promotores que obligan a la población a vender los boletos, como un mecanismo de extorsión. Por esta razón, señaló que sí se permitirán la realización de conciertos "sanos" que garanticen la participación de la gente, pero que no habrá cabida a eventos de los que no se reconozca su organización ni plan de Protección Civil.



"Lo que no voy a permitir el que existan dudas de la procedencia de quienes promueven esos eventos y muchos menos voy a permitir que en el estado de Tamaulipas la delincuencia utilice esos eventos para fortalecerse y tener esos ingresos. Me señalan que existe una línea de investigación en torno a quienes utilizando eventos de esta naturaleza estaban vendiendo boletos, exigiéndole a algunos sectores de la sociedad que fueran vendidos. En pocas palabras extorsionando a la gente para hacerse de recursos. Esta es otra línea de investigación que en su momento se dará a conocer", dijo durante una breve entrevista.