Acude Rodrigo Medina a ratificar declaración ante fiscalía

Monterrey, Nuevo León.- El exgobernador, Rodrigo Medina, acudió a la Fiscalía Anticorrupción para ratificar la contestación que hizo por escrito, sobre el cuestionamiento por el delito de incremento patrimonial que encontró la Contraloría del Estado



Aunque no dio detalles de la declaración que hizo ante la Fiscalía, el exmandatario indicó que solo asistió a ratificarla y no a realizar aclaraciones.



Medina acudió acompañado de su abogado, Javier Flores, quien dijo que aún no se sabe si el tema tomaría un rumbo penal.



Por este caso, el de incremento patrimonial, también hicieron declaraciones la esposa del exgobernador y su padre.