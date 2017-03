Pendientes por llegar a Chihuahua 18 frentes fríos

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Autoridades municipales pidieron a los juarenses mantener las previsiones, al considerar que aún faltan por llegar a la región 18 frentes fríos que corresponden al ciclo invernal 2016-2017.



El titular de la Dirección General de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, informó que en el ciclo prevé 50 frentes y a la fecha se han registrado 32, por lo que todavía no llega a su terminó la temporada de frío que continuará hasta abril.



El funcionario municipal, señaló que el frente frío más reciente llegó el pasado lunes 28 de febrero, trayendo consigo vientos de entre 50 y 65 kilómetros por hora con rachas que alcanzaban los 90, además de un ligero descenso en la temperatura.



Aunque la llegada de la primavera inicia el 21 de marzo, es común que las bajas temperaturas continúen en la región durante este mes y el de abril, apuntó.



“Estamos atentos en todo momento a la llegada de estos meteoros, pues no sabemos qué condiciones de temperatura o clima traen consigo hasta que están por llegar a la región”, comentó el funcionario.



El albergue ubicado en la calle 20 de Noviembre abrió sus puertas a la población el 1 de noviembre de 2016 en un horario de 18:00 horas a 09:00 horas y allí se han entregado cinco mil 636 cenas calientes y un mismo número de lugares para dormir.



“Vamos a tener el refugio en funcionamiento hasta que concluyan los frentes fríos, debemos estar preparados por si acaso se presenta otro drástico descenso de temperatura”, declaró.



Este invierno, dijo, ha registrado 84 lesionados y dos muertes a consecuencia del monóxido de carbono, lo que no deja de ser grave, aunque las cifras están por debajo de la estadística del invierno 2015-2016, cuando se presentaron 110 lesionados y ocho defunciones.