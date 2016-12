Entendemos malestar por precios a gasolinas, no había otra opción: Meade

José Antonio Meade en el estudio de Hechos AM.

Ciudad de México.- El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, explicó la decisión de subir hasta en 20 por ciento el precio de las gasolinas para el 2017.



En entrevista en Hechos AM con Jorge Zarza, reconoció que esta decisión ha provocado malestar en la sociedad, sin embargo recalcó que no fue una decisión de gobierno, sino corresponde a diversos factores.



"Entendemos la irritación social que esto genera, pero de haber otra alternativa la hubiéramos tomado", aseguró al ser cuestionado sobre la reacción de la población tras el anuncio de la SHCP.



"De no subir los precios a las gasolinas, se hubiera subido la deuda y otros impuestos, además de que se hubiera recortado el presupuesto en salud y educación, por ejemplo", dijo José Antonio Meade.



Explicó que el alza al precio de las gasolinas corresponde a que México tenía un costo único, "nos movimos a un modelo de precio máximo y ahora un precio por regiones".



Además de que subió el precio del petróleo, "por lo tanto la gasolina sube, sin embargo su precio en México es competitivo a comparación del resto del mundo", destacó.



Con respecto a un eventual impacto en la inflación, reconoció que si habrá pero será único y se verá atenuado porque uno de cada tres pesos podrá ser deducible.



Rechazó que el alza al precio de las gasolinas signifique el fracaso de la Reforma Energética.