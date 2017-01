Comerciantes del Centro Histórico piden no atender rumores

Ciudad de México.- Comerciantes del Primer Cuadro de la Ciudad aseguran que Centro Histórico "está bien" que " no pasa nada". Señalan que no se registró un solo hecho violento ni un solo saqueo en esta zona.



Explican que aproximadamente a las 5 de la tarde se extendió un rumor en las redes sociales, sobre una supuesta marcha que se aproximaba con saqueos e incluso balazos; y esto hizo que entre 10 mil y 12 mil comercios bajaran sus cortinas, aunque aún no tienen cuantificadas las pérdidas.



A nombre de los empresarios del Centro Histórico, Guadalupe Gómez Collada señaló que esta "psicosis social" fue alimentada en parte por los hechos violentos en otros puntos de la Ciudad, donde "una bola de rateros" aprovecha estas circunstancias para hacer saqueos.



Descartaron que esta situación afecte la venta previa a Día de Reyes y aseguraron que están en estrecha coordinación con las autoridades policíacas y del Gobierno Capitalino, aunque no han solicitado que se refuerce la seguridad.



Finalmente lanzaron un llamado a la ciudadanía a no dejarse llevar por los rumores y realizar de manera normal sus visitas al Centro Histórico.