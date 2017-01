Liberación de precios de las gasolinas, en un mal momento: Concanaco

Ciudad de México.- El presidente de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, agregó que a pesar de que fue anunciado desde el año pasado y era impostergable, la liberación de los precios de las gasolinas se llevó a cabo en un mal momento. Señaló que ha sido la propia autoridad la que ha generado el malestar de la gente al no explicar por qué se dio este incremento de un solo golpe y no de forma gradual.



Dijo que sí ha habido cierres parciales de negocios y empresas por los saqueos, señaló que las entidades más afectados en este sentido son Veracruz Chiapas, Zacatecas, Estado de Mexico, Ciudad de México, Puebla, Durango, Chihuahua, Morelos e Hidalgo. Incluso comentó que en Veracruz fue el propio gobierno local quien le pidió a los comerciantes bajaran sus cortinas.



Solana Sentíes reiteró que la Concanaco expresa su repudio a cualquier acto de violencia, además exige que los gobiernos asuman su responsabilidad castigando y garantizando la reparación del daño y pide a la autoridad que explique por qué no se dio este incremento de forma paulatina.