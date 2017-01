Injustificado aumentos en precios de productos básicos: SE

Ciudad de México.- La Secretaría de Economía (SE) anunció que las variaciones en los precios de los combustibles, sean al alza o a la baja, no tienen un efecto directo en los precios de los productos de la canasta básica.



En ese sentido, la dependencia ejemplificó que un aumento de 16.5 por ciento en el diésel, no implica un incremento igual o mayor en el costo de un kilo de tortillas, huevo o un litro de leche.



En un comunicado informó que el gobierno federal está listo para utilizar todos los instrumentos con los que cuenta para contener aumentos injustificados a los precios de este tipo de bienes.



Ello ante la preocupación en todo el país respecto al impacto que el alza en el costo de los combustibles tendrá en los precios de los productos básicos.



Destacó que algunas organizaciones han especulado que el alza en los precios debería ser igual a dicho incremento, por lo que reiteró que "en ningún caso, el impacto puede ser en la misma proporción".



Por ejemplo, dijo, en la producción de un kilo de tortilla, el efecto del aumento en el precio del diésel es de no más de cinco centavos por kilo, y si se considera que actualmente el precio del maíz en pesos es 20 por ciento más bajo que en diciembre de 2011, "no hay evidencia que justifique un aumento desproporcionado el precio de la tortilla".



Resaltó que en el caso de un litro de leche, el incremento del precio del diésel implicaría un costo adicional de aproximadamente ocho centavos respecto al precio del mismo.



En ese sentido, recordó que a pesar de que el precio internacional de referencia de la leche cayó 7.2 por ciento de enero de 2014 (máximo nivel) a noviembre de 2016, su precio en México subió 8.2 por ciento, en el mismo periodo, "por lo que un aumento no sería justificable".



Respecto al huevo, expuso, considerando que un tráiler transporta mil cajas y que cada una pesa 22 kilos, su carga sería de 22 mil kilogramos, agregando el costo de su traslado, de Jalisco a la Ciudad de México (460 km), el aumento del costo del diésel impactaría en cuatro centavos por kilo de huevo (lo que significa 0.2 por ciento del precio actual del huevo, aseguró.



La Secretaría de Economía recordó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sancionará cualquier aumento arbitrario en los precios de los productos básicos, e intensificará su monitoreo y verificación en los principales establecimientos comerciales del país.