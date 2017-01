Rosca de Reyes, tradición arraigada en México

Ciudad de México.- Un 86 por ciento de los mexicanos continúa celebrando la partida de la Rosca de Reyes, una de las tradiciones más arraigadas en el país, así como la llegada de los Reyes Magos, con el 69.9 por ciento de personas que lo celebran.



De acuerdo con el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), aunque la Rosca es una tradición que reúne a las familias, sólo en 13.5 por ciento de los hogares no se come este pan.



Explicó que dicha tradición viene de la Edad Media y comenzó a celebrarse para recordar la persecución del rey Herodes y el peligro en el que se hallaba el Niño Jesús.



En un comunicado, explicó que de acuerdo con la encuesta que elaboró a 600 mexicanos, el 57.4 por ciento dijo que no conocían el dato antes mencionado, aunque 41.5 por ciento sí tenía conciencia de ello, y por cada 45 mujeres que sabían de dónde viene la costumbre hay 37 hombres.



Asimismo, seis de cada 10 creen que descubrir el niño de la rosca es de buena suerte, lo que simboliza fortuna; mientras que 29 por ciento dice que es malo, debido a que la tradición es comprar los tamales el 2 de febrero (Día de la Candelaria).



Otra tradición del 6 de enero es la llegada de los Reyes Magos, toda vez que 69.9 por ciento de los encuestados dijo que es una fecha en la que se regalan juguetes, en tanto que 29.6 por ciento comentó que es una costumbre que ya no se sigue.



La empresa de investigación en opinión pública refirió que el Día de Reyes se mantiene como una costumbre para los niños, debido a que el 83.1 por ciento de los entrevistados comentó que ya de adultos ya no se les regala nada, el otro 16.8 por ciento siguen recibiendo.



Por otra parte, resaltó que para los mexicanos, más allá de las dificultades económicas, el 30.7 por ciento cumple con los deseos de los niños; algunos otros encuestados consideraron que los regalos se realizan conforme a la situación económica de cada familia.