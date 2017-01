Decisión de Ford no afectó proyección de producción de autos

Ciudad de México.- La industria automotriz mexicana puntualizó que la decisión de Ford de cancelar la construcción de una planta en nuestro país, es una decisión de la empresa que no afecta la proyección de producción de automóviles en México, pues aún no estaba considerada en estos cálculos.



A pregunta expresa, el presidente de la AMIA, Eduardo Solís precisó que en caso de que Estados Unidos elevara unilateralmente los aranceles a las unidades automotoras -más allá del límite máximo establecido- incurriría en una violación de sus compromisos internacionales.



Sin embargo, Solís aclaró que hasta el momento, no ven elementos sólidos para adelantar si se está violando o no el TLCAN, pues existe mucha especulación y en los hechos, solo Ford ha anunciado retiro de inversión y ya explicó sus razones a través de un comunicado. Reiteradamente insistió en que no especularán sobre las futuras acciones del presidente electo en EU.



Señaló que en los diálogos de alto nivel del American Chamber of Commerce, acordaron mantener una estrategia de cercanía para las siguientes semanas y meses. Y agregó la industria "se irá de manera cuidadosa en el marco institucional", resaltando la importancia del sector automotriz a nivel trilateral; por ejemplo: el 40% de un auto que México fabrica tiene componentes de EU. Además de que México y Canadá compran el 80% del total de autopartes que exporta Estados Unidos.



En otro tema, la AMDA señaló que no prevé una disrupción importante en la venta de vehículos a causa del gasolinazo, pero seguramente los consumidores considerarán comprar vehículos que economicen combustible, además de que continuará a la alza la tendencia -mundial- en la adquisición de vehículos híbridos y/o eléctricos.