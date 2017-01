Analizan medidas que tomará sector automotriz tras acciones de Trump

Ciudad de México.- El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que ya están realizando un análisis sobre las medidas que tomarán en el sector automotriz debido a las acciones que está tomando el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.



"Hay mil formas de entrarle a este tema, un tema que se generaliza las empresas podrían enfrentar un marco fiscal no beneficioso si producen desde afuera de los estados unidos esa es una forma pero eso tendría como consecuencia que los consumidores estadounidense estaría pagando 30% más por los vehículos que consumirían no creo que eso sea muy popular al menos esa es mi visión”, apuntó.



Respecto al aumento de los productos debido al alza de los combustibles el secretario de economía dijo que el aumento No se debe traducir más allá de un impacto de menos del 1 por ciento



"Por ejemplo en el costo de la harina de maíz finalmente es uno de los múltiples componentes que integran esta cadena la Profeco tiene la responsabilidad que so justificando de impacto en los combustibles no exista abuso en los precios".



Así lo dijo al término de la presentación del reporte de competencias OCDE.