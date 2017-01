Asociaciones campesinas anuncian mega marcha para el 31 de enero

Ciudad de México.- Asociaciones Campesinas, sindicatos y organizaciones sociales anunciaron una mega marcha para el próximo 31 de enero, esto en protesta por el gasolinazo y al alza del precio, la movilización partirá del Monumento a la Revolución rumbo al zócalo capitalino en punto de las 4 de la tarde.



La Central Cardenista Campesina, advirtió que el precio de la tortilla se pudiera incrementar en las próximas semanas e incluso pudiera llegar a los 20 pesos, esto aseguró Max Correa líder de la CCC debido al incremento en el precio de la gasolina, gas y energía eléctrica, vistos que no podrán contener los campesinos.



Por su parte Francisco Hernández Juárez, líder de la Unión Nacional de Trabajadores, dijo que la UNT no firmó el reciente pacto por la Economía Familiar ya que a su parecer no contenía acciones contundentes, además indicó que se debería proponer el recortar el gasto al gobierno en conceptos como aguinaldos y gastos excesivos.