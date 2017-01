México apuesta al diálogo constructivo con EUA: Guajardo

México, DF.-El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que si bien hay incertidumbre en la relación con Estados Unidos, a partir de su nuevo gobierno iniciará un diálogo de tres elementos básicos.

Expuso que en primera instancia, dialogar respecto al rediseño de la relación comercial de América del Norte, pero con la premisa de que los 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han sido benéficos para los tres países que lo conforman.

"Los empresarios saben que sentarse a una mesa sin compartir la misma visión es desastroso para la negociación", señaló en entrevista, tras haber inaugurado el primer Centro de Investigación y Desarrollo en México de Honeywell, que contrató a 200 ingenieros mexicanos.

En segundo lugar, Guajardo Villarreal subrayó la importancia de estar conscientes de que el TLCAN que une a los tres países es un tratado que se firmó hace más de 20 años.

"El tiempo ha cambiado y tenemos que reconocer que el tratado tiene que evolucionar al siglo XXI, pero esa evolución debe tener una agenda clara y capítulos fundamentales para facilitar justamente que empresas como Honeywell sigan dando soluciones al mundo de una forma eficiente en la integración de América del Norte", expuso.

El tercer elemento fundamental, agregó, es que los participantes de una negociación exitosa deben ser beneficiados por igual; "no hay negociación perdurable ni exitosa si no hay ganancia para todos los participantes; sería imposible vender una nueva visión de América del Norte si no ganan México, Estados Unidos y Canadá”, dijo.

El titular de la Secretaría de Economía (SE) reiteró que el momento actual es difícil y que el proceso con Estados Unido, sin duda no será fácil, "pero el compromiso es hacerlo en el menor tiempo posible y con la mejor dirección posible".

Se refirió también a la cancelación de la construcción de la planta de Ford en el estado de San Luis Potosí, y aseguró que haberlo hecho por 700 empleos "es absurdo".

"Hablar de pelearnos por 700 empleos que se queden en San Luis Potosí o que se vayan a Michigan, es un absurdo. Son empleos que en cinco años no van a existir por la innovación tecnológica", aseguró.

Manifestó que el centro de investigación de Honeywell es el cuarto en el mundo, "y escogieron a México para establecerlo. Es un mensaje clarísimo: frente a la incertidumbre, se confía en el talento de los mexicanos”.

Este nuevo centro de investigación estará orientado hacia el diseño de productos y la búsqueda de soluciones tecnológicas en México, para México y América Latina.

Durante la ceremonia de inauguración, el presidente de Honeywell México, Centro y Sudamérica, Craig Breese, indicó que el centro ofrece empleos de alto valor para ingenieros mexicanos, cuyas ideas y creaciones se materializarán en tecnología real y soluciones para los mercados de América Latina.