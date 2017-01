Ocho hombres, con misma riqueza que mitad de población más pobre del mundo

Davos, Suiza.- Sólo ocho personas, y todos hombres, tienen tanta riqueza como la mitad más pobre de la población del planeta, dijo la organización no gubernamental Oxfam en un reporte que pide limitar los retornos para aquellos que están en la cima.



El informe, que se presenta cuando multimillonarios se juntan para la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, sugiere que la brecha entre ricos y pobres es mayor que nunca, tras incorporar nuevas cifras de China e India que sugieren que la mitad más pobre del mundo posee menos de lo que se había calculado.



Oxfam, que consideró "obscenas" las diferencias, dijo que si las cifras hubiesen estado disponibles antes habrían mostrado en 2016 que nueve personas tenían lo mismo que la mitad más pobre del planeta, en lugar de los 62 millonarios que se pensó entonces.



En 2010 se hubiese necesitado la riqueza de 43 personas para igualar la del 50 por ciento más pobre del planeta, según los cálculos más recientes.



La desigualdad es un asunto que ha ganado notoriedad en años recientes, incluso el Papa y el Fondo Monetario Internacional han advertido de sus efectos nocivos, en momentos en que el resentimiento con las elites ha ayudado a fortalecer el populismo en política.



"Vemos mucha conversación al respecto -y ciertamente con más ímpetu por la victoria del Brexit y (Donald) Trump-, pero no hay alternativas concretas a seguir con las cosas como hasta ahora", dijo Max Lawson, el jefe de políticas públicas de Oxfam.



"Hay muchas maneras de llevar adelante el capitalismo que pueden ser mucho, pero mucho más beneficiosas para la mayoría de las personas", agregó.



Oxfam realiza sus cálculos con cifras del banco suizo Credit Suisse y de la revista Forbes. Las ocho personas mencionadas en el informe son Bill Gates, el fundador de Inditex Amancio Ortega, el inversor Warren Buffett, el mexicano Carlos Slim, el jefe de Amazon Jeff Bezosm, el creador de Facebook Mark Zuckerberg, Larry Ellison de Oracle Larry Ellison y el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg.