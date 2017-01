En los próximos días se regularizará la entrada de aguacate a EUA: Sagarpa

Cd. de México.- La Secretaría de Agricultura confía en que los próximos días se pueda regularizar la entrada de aguacate de Jalisco hacia Estados Unidos, así lo aseguró Enrique Sánchez Cruz, Director General del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, dijo que no se trata de cuestiones sanitarias sino que explicó, fue por una cuestión administrativa.



Sánchez Cruz, indicó que periódicamente se realiza de manera bilateral revisiones a los productos que ingresan a México a Estados y de Estados Unidos a México, y que el no permitir la entrada en esta ocasión al aguacate jaliscience no es una no es una situación extraordinaria, es un hecho común que se replica en la frontera a productos mexicanos como estadounidense, además dijo que esta situación podría darse también en algún otro fruta o verdura.



La dependencia ya se encuentra en negociaciones para regularizar los envíos pero sin duda dijo la próxima visita del presidente Enrique Peña Nieto junto con su comitiva a Estados Unidos ayudará para afianzar los acuerdos, además indicó que este suceso también tuvo que ver con el cambio de administración del lado americano.



El titular de SENASICA, dejó en claro que este no es un veto al producto mexicano, y aseguró que el aguacate de México está garantizado para el Super Bowl.



México exporta alrededor de 95 mil toneladas de aguacate a 34 países como Canadá, Estados Unidos, Holanda y Hong Kong.