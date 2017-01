PEMEX puede encontrar equilibrio financiero en 2019 o 2020: González Anaya

Ciudad de México.- Al señalar que cada vez será más caro y difícil producir y encontrar petróleo en México, el director general de PEMEX, José Antonio González Anaya, dijo en el Senado que en 2019 o 2020 esta empresa puede encontrar un equilibrio financiero.



"Aun tomando premisas conservadoras, que rápido PEMEX puede regresar a un equilibrio financiero, con los esfuerzos que estamos haciendo PEMEX puede regresar a un equilibrio financiero en el 2019 o en el 2020, que es una cosa casi sorprendente dada la situación financiera de la empresa y considerando que no estamos haciendo supuestos heroicos de ninguna naturaleza, entonces es una empresa fuerte en un negocio noble", dijo el director de PEMEX.



González Anaya participó en la reunión plenaria de diputados y senadores del Partido Verde Ecologista. Ahí señaló también que PEMEX ha implementado un plan de ajustes de 100 mil millones de pesos, ha fortalecido el balance financiero y ha manejado mejor la deuda. Con esta acciones dijo, PEMEX tiene hoy finanzas estables.



"El escenario de 2017, es u cambio de tendencia, es un punto de inflexión, no quiere decir que hemos resuelto los problemas de Pemex por primer vez desde el 2012 vamos a presentar un superávit primario que quiere decir un superávit, todos los egresos menos los servicios de la deuda, entonces si no tomáramos en cuenta los servicios de la deuda ya tendríamos un superávit primario" señaló el funcionario.