Falta de respeto que no se tome en cuenta a trabajadores en el tema TLC: CTM

Cd. de México.- Es una falta de respeto que se esté hablando del TLC con sólo dos interlocutores: gobierno y empresarios; sin tomar en cuenta al sector de los trabajadores, así lo aseguró Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM.



Por ello el sector ha solicitado que el sector sea incluido como otro de los negociadores del TLC.



Aceves del Olmo aseguró que la CTM no está en pleito con nadie, que está tratando de ser factor de unidad, pero exigen que no se tomen las decisiones por ellos.



Aceves del Olmo aseguró que pidió a gobierno y empresarios que lleven a la mesa de negociación del TLC la necesidad de que suban los salarios; y citó como ejemplo que mientras un trabajador de la industria automotriz gana 19 dólares la hora en EU, aquí en México gana 3 dólares por hora.



Y "mientras un trabajador no tenga comida suficiente sobre la mesa ni dinero en el bolsillo, no ha habido justicia para los trabajadores".





Adelantó que el próximo domingo la CTM realizará un acto cívico en el Monumento a la Revolución para conmemorar el Aniversario de la Constitución Política del país.



Esto forma parte de los esfuerzos por devolver a la Central la participación civil que siempre tuvo.