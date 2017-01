Sector privado apoya a Peña Nieto y llama a la unidad

Ciudad de México.- Organizaciones cúpula del sector privado expresaron su apoyo al presidente Enrique Peña Nieto de cancelar la reunión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y llamaron a la sociedad mexicana a unirse en torno del Ejecutivo federal.



El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walter, aseguró en redes sociales que ante la decisión unilateral de Donald Trump sobre la construcción de un muro en la frontera común "nuestro presidente Enrique Peña Nieto debe asumir con dignidad su rol como Jefe de Estado y nunca negociar de rodillas".



Por su parte, Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, (Concanaco-Servytur), recordó que México tiene capacidad y fortaleza para sortear este tipo de contingencias.



"La postura del presidente Enrique Peña Nieto fue una postura de dignidad, de fuerza, de compromiso de lo que él tiene que tener como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es lo que hacía falta, que mostrara con toda claridad que no podemos aceptar que alguien pretenda imponernos un yugo con base en su poder económico", enfatizó.



Refirió que el presidente de Estados Unidos no es un político, sino un "mercantilista", acostumbrado a negociar con base en la agresividad, con estrategias de rompimiento, lo que no quiere decir que vaya a haber un rompimiento.



En cuanto a la decisión del presidente Enrique Peña Nieto, destacó que fue muy prudente, porque es inadmisible que una negociación comience sobre esas bases.



"Yo invito a que todos los mexicanos lo apoyemos, lo respaldemos, nos unamos, nos olvidemos de nuestras diferencias que siempre hemos tenido y que estemos juntos en torno al gobierno de la República para defender la soberanía de México y todos nos sumemos a este proyecto que es muy importante y de corto plazo", señaló.