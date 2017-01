Imponen medidas de apremio a dos empresas por negarse a ser verificadas

Ciudad de México.- La Profeco informa que en los últimos días, dos empresas se negaron a la verificación, en cuyo caso se impusieron medidas de apremio por 250 mil pesos y se alistan denuncias penales por negarse a ser verificadas con base en el Artículo 253 Fracción III del Código Penal Federal, por la presunción de no entregar litros completos. La sanción por este tipo penal puede alcanzar hasta 10 años de prisión y multas de hasta 8.2 millones de pesos.



A través de un boletín, la Profeco detalló que en lo que va del año ha verificado 90 plantas distribuidoras de gas LP, de las cuales 8 han sido sancionadas con la imposición de 30 sellos de inmovilización a cilindros y pipas distribuidoras por no cumplir con el peso ofrecido o no contar con instrumentos de despacho bien calibrados.

Tan sólo esta semana se realizaron 100 verificaciones adicionales a camiones distribuidores de cilindros con lo que se llegó a 385 en lo que va del año, con 445 sellos de inmovilización colocados por irregularidades en el pesaje y condiciones de seguridad de los cilindros.

En el caso de los cilindros de gas LP la Procuraduría revisa que el camión tenga colocados los precios a la vista, los cilindros pesen lo que se indica y cuenten con las condiciones de seguridad necesarias para su venta.

Cuando se trata de pipas destinadas a la venta para uso doméstico en tanques estacionarios, la Profeco verifica que se encuentre el precio a la vista y que los mecanismos de despacho estén debidamente calibrados.

De las 82 sanciones aplicadas hasta ahora, 8 corresponden a plantas distribuidoras y 74 a camiones repartidores. Las entidades en las que se han detectado mayor número de irregularidades son:

1- Jalisco

2- Ciudad de México

3- Estado de México

4- Tlaxcala

5- Guanajuato

6- Baja California Sur

7- Yucatán