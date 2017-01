No se descarta responder a EUA con política espejo: Ildefonso Guajardo

Ciudad de México.- Continúa el diálogo entre México y Estados Unidos sin embargo todavía no arrancan las negociaciones, así lo aclaró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien reiteró que México no aceptará ninguna medida que obstaculice el comercio ya que sería un retroceso.



"La única manera en que habrá un nuevo planteamiento con la relación comercial es que se haga bajo el ganar-ganar entre las tres partes involucradas."



El funcionario federal dijo que analizan todos los escenarios posibles, incluso para responder con una política espejo, pero por el momento no hay nada en concreto, ni se ha plantado oficialmente por Estados Unidos, la propuesta de modificar el acuerdo comercial.