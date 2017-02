Tuiteros apoyan 'Un día sin inmigrantes en Estados Unidos'

Ciudad de México.- En una jornada denominada "Un día sin inmigrantes en Estados Unidos", varios negocios de las principales ciudades de ese país cerraron sus puertas, los estudiantes faltaron a la escuela y los trabajadores a sus empleos, destaca la red social Twitter como parte de su sección Momentos en español.



Lo anterior en protesta a las políticas migratorias de Donald Trump, por lo que también el hastag #UnDíaSinInmigrantes o #DayWithoutImmigrants, se posicionó como tendencia en la red social en donde se anunciaron las distintas medidas.



No solo participaron migrantes indocumentados, sino también aquellos que cuentan con los papeles necesarios para trabajar o estudiar en la Unión Americana, o bien, quienes ya tienen nacionalidad estadounidense.



Los tuiteros compartieron imágenes en las que señalaron que, pese a perder un día de trabajo, se puede ganar mucho más, y enviaron el mensaje a Donald Trump de que sin los migrantes y su aporte, el país simplemente se paraliza.



De igual forma, mencionaron que en Estados Unidos trabajan 26.3 millones de personas que no nacieron en ese país y que sin los migrantes la nación perdería el 16.7 por ciento de su fuerza laboral.



Los usuarios de la red social también compartieron fotografías de los negocios que el día de hoy no abrieron sus puertas en apoyo a esta causa, así como videos de las manifestaciones en protesta por la política antiinmigrante impulsada por Trump.