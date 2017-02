Costo de combustibles incluso podrían ir a la baja: Cofece

Cd. de México.- En un mercado de combustibles abierto los precios no deberían subir más allá de los costos que hoy tenemos, incluso podrían ir a la baja, aseguró la presidenta de la Comisión Federal de Copetencia (Cofece), Alejandra Palacios.



En entrevista, después de participar en el foro "Alamo Alliance", dijo el mercado aún no se rige por precios reales que reflejen los costos del mercado internacional y de su transporte.



Por su parte el ex ministro de finanzas de Chile, Cristián Larroulet, dijo que se debe mantener la tendencia de integración comercial.



Es una equivocación, afirmó, el planteamiento del presidente Trump en contra de la libertad de comercio ya sea con México o con cualquier otro país.



Hoy Trump comete el mismo error que América Latina cometió hace varias décadas.