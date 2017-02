Petrolera Saudi Aramco prepara ingreso a Bolsa

Nueva York, EUA.-El gigante petrolero Saudi Aramco ha escogido a JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley y HSBC Holdings Plc como los principales bancos para su oferta pública inicial de acciones, informó el martes el diario Wall Street Journal, citando a personas con conocimiento del tema.

Saudi Arabian Oil Co, conocida como Saudi Aramco, no estuvo disponible de inmediato para realizar comentarios. JPMorgan declinó discutir el tema y no fue posible contactar de inmediato a Morgan Stanley y HSBC.

Se espera que la salida a bolsa de Aramco sea la mayor oferta pública inicial del mundo y podría recaudar hasta 100,000 millones de dólares. La OPI es la pieza central de un ambicioso plan del Gobierno saudí, conocido como Visión 2030, para diversificar a su economía más allá del petróleo.

Las autoridades saudíes buscan vender hasta un 5 por ciento de la mayor productora mundial de petróleo en la bolsa saudí en Riad, la Tadawul, y en uno o más mercados internacionales. Aramco recibió propuestas de al menos seis bancos para asesorarla en la OPI, dijeron fuentes con conocimiento del proceso anteriormente el martes a Reuters.

El plan de la OPI ha sido promovido por el príncipe Mohammed bin Salman, quien supervisa las políticas energética y económica del país. El año pasado, dijo que esperaba que la OPI valorara a Aramco en un mínimo de 2 billones de dólares, y que la cifra podría resultar más alta.