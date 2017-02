Hacienda publica porcentajes y estímulos fiscales para los combustibles

Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió el acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles automotrices en el periodo comprendido del 25 de febrero al 3 de marzo de 2017.



En el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia resaltó que el porcentaje del estímulo fiscal a gasolina menor a 92 octanos es de 26.74 por ciento, mientras que para la gasolina mayor o igual a 92 octanos y combustibles no fósiles no hay y para el Diésel es de 28.39 por ciento.



Mientras que los montos del estímulo fiscal para gasolina menor a 92 octanos, gasolina mayor a 92 octanos y combustibles no fósiles y Diésel son de 1.15, 0.00 y 1.34 pesos por litro, de manera respectiva.



Agregó que las cuotas disminuidas para el periodo mencionado son de 3.15 para gasolina menor a 92 octanos, 3.64 para gasolina mayor o igual a 92 octanos y combustibles no fósiles, y 3.38 para Diésel.



Apuntó que este acuerdo entrará en vigor a partir de hoy.